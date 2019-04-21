"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

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"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Победу ливерпульскому клубу принесли голы Ришарлисона, Сигурдссона, Диня и Уолкотта.

Благодаря этой победе "Эвертон" вышел на седьмое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" остался на седьмой позиции.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон, 13 - 1:0, Сигурдссон, 28 - 2:0, Динь, 56 - 3:0, Уолкотт, 64 - 4:0

"Эвертон": Пикфорд, Динь (Джагелка, 85), Коулмэн, Зума, Кин, Бернард, Гуйе (Маккарти, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 51), Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг, 46), Фред (Мактомини, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Перейра, 77).

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