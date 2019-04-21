"Эвертон" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Победу ливерпульскому клубу принесли голы Ришарлисона, Сигурдссона, Диня и Уолкотта.
Благодаря этой победе "Эвертон" вышел на седьмое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" остался на седьмой позиции.
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)
Голы: Ришарлисон, 13 - 1:0, Сигурдссон, 28 - 2:0, Динь, 56 - 3:0, Уолкотт, 64 - 4:0
"Эвертон": Пикфорд, Динь (Джагелка, 85), Коулмэн, Зума, Кин, Бернард, Гуйе (Маккарти, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 51), Кэлверт-Льюин.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг, 46), Фред (Мактомини, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Перейра, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14