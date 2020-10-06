"Эвертон" усилился вратарём "Ромы"

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"Эвертон" усилился вратарём "Ромы"

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Ромы" Робина Ольсена.

30-летний швед присоединился к "ирискам" на правах аренды до конца сезона.

Летом 2018 года "Рома" купила вратаря у "Копенгагена" за 9 миллионов евро, за "волков" он сыграл 35 матчей и пропустил 58 голов.

Прошлый сезон Ольсен провёл в аренде в "Кальяри". Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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