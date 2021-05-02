"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ
Фото: Sky Sports
В рамках 34-го тура АПЛ "Эвертон" проиграл "Астон Вилле".
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Эвертон" по-прежнему восьмой, "Астон Вилла" - девятая.
"Эвертон" - "Астон Вилла" 1:2
Голы: Уоткинс, 13 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 19 - 1:1, Эль-Гази, 80 - 1:2
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Коулмэн, Холгейт, Годфри, Аллан, Андре Гомеш (Делф, 70), Сигурдссон (Кинг, 82), Ивоби (Бернард, 76), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Баркли, Макгинн, Эль-Гази (Дэвис, 90), Траоре (Рэмзи, 88), Уоткинс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18