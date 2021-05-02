"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛ

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"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в матче АПЛФото: Sky Sports

В рамках 34-го тура АПЛ "Эвертон" проиграл "Астон Вилле".

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Эвертон" по-прежнему восьмой, "Астон Вилла" - девятая.

"Эвертон" - "Астон Вилла" 1:2

Голы: Уоткинс, 13 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 19 - 1:1, Эль-Гази, 80 - 1:2

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Коулмэн, Холгейт, Годфри, Аллан, Андре Гомеш (Делф, 70), Сигурдссон (Кинг, 82), Ивоби (Бернард, 76), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

"Астон Вилла": Мартинес, Таргетт, Конса, Мингз, Кэш, Дуглас Луис, Баркли, Макгинн, Эль-Гази (Дэвис, 90), Траоре (Рэмзи, 88), Уоткинс.

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