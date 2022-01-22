"Эвертон" уступил "Астон Вилле" в первом матче без Бенитеса

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В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" потерпел домашнее поражение от "Астон Виллы" со счётом 0:1.

Победный гол забил аргентинский хавбек гостей Эмилиано Буэндиа на третьей компенсированной к первому тайму минуте.

"Ириски" проиграли в первом матче после увольнения Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера.

"Эвертон" – "Астон Вилла" - 0:1

Гол: 0:1 – 45+3 Буэндиа.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Мина, Холгейт, Годфри, Таунсенд (Гордон, 56), Грэй, Андре Гомеш (Аллан, 51), Дукуре (Оньянго, 65), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Коутиньо (Чуквуэмека, 74), Буэндиа (Хоз, 90), Уоткинс (Ингз, 79).

"Вилла" идёт на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" - на 16-м.

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