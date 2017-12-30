"Эвертон" уступил "Борнмуту" и другие результаты 21-го тура АПЛ
Представляем результаты 21-го тура АПЛ.
"Ньюкасл" – "Брайтон" 0:0
"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Ритчи (Перес, 72), Мерино (Шелви, 76), Хэйден, Атсу, Гэйл, Хоселу (Мерфи, 84).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Мюррей (Хемед, 62).
Предупреждения: Йедлин (61), Кнокерт (73), Мерино (74), Данк (90).
"Борнмут" – "Эвертон" 2:1
Голы: Фрэйзер, 33 - 1:0, Гуйе, 57 - 1:1, Фрэйзер, 89 - 2:1
"Борнмут": Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Гослинг, Кук (Артер, 78), Фрэйзер, Айб, Кинг (Афобе, 39), Уилсон (Муссе, 85).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Руни, 46), Шнайдерлин, Леннон, Гуйе (Болази, 71), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 54).
"Уотфорд" – "Суонси" 1:2
Голы: Каррильо, 11 - 1:0, Айю, 86 - 1:1, Нарсинх, 90 - 1:2
"Уотфорд": Гомес, Ваге (Предль, 64), Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Клеверли, Каррильо (Перейра, 83), Дукуре, Ришарлисон, Окака Чука (Грэй, 77).
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Меса (Нарсинх, 46), Саншеш, Клукас (Дайер, 81), Абрахам (Макберни, 57), Айю.
Предупреждения: Фернандес (3), Каррильо (30), Кэрролл (34), Дукуре (80), Предль (82), Зегелар (89).
"Хаддерсфилд" – "Бернли" 0:0
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 46), Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 55), ван Ла Парра, Депуатр, Кванер (Уильямс, 82).
"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Воукс, 73), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уэллс, 81).
Предупреждения: Йоргенсен (12), Ми (76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12