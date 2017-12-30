"Эвертон" уступил "Борнмуту" и другие результаты 21-го тура АПЛ

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"Эвертон" уступил "Борнмуту" и другие результаты 21-го тура АПЛ

Представляем результаты 21-го тура АПЛ.

"Ньюкасл" – "Брайтон" 0:0

"Ньюкасл": Дарлоу, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Ритчи (Перес, 72), Мерино (Шелви, 76), Хэйден, Атсу, Гэйл, Хоселу (Мерфи, 84).

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Мюррей (Хемед, 62).

Предупреждения: Йедлин (61), Кнокерт (73), Мерино (74), Данк (90).


"Борнмут" – "Эвертон" 2:1

Голы: Фрэйзер, 33 - 1:0, Гуйе, 57 - 1:1, Фрэйзер, 89 - 2:1

"Борнмут": Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Гослинг, Кук (Артер, 78), Фрэйзер, Айб, Кинг (Афобе, 39), Уилсон (Муссе, 85).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Джагелка, Маккарти (Руни, 46), Шнайдерлин, Леннон, Гуйе (Болази, 71), Сигурдссон, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 54).


"Уотфорд" – "Суонси" 1:2

Голы: Каррильо, 11 - 1:0, Айю, 86 - 1:1, Нарсинх, 90 - 1:2

"Уотфорд": Гомес, Ваге (Предль, 64), Зегелар, Янмат, Кабаселе, Уотсон, Клеверли, Каррильо (Перейра, 83), Дукуре, Ришарлисон, Окака Чука (Грэй, 77).

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Нотон, Моусон, Кэрролл, Меса (Нарсинх, 46), Саншеш, Клукас (Дайер, 81), Абрахам (Макберни, 57), Айю.

Предупреждения: Фернандес (3), Каррильо (30), Кэрролл (34), Дукуре (80), Предль (82), Зегелар (89).


"Хаддерсфилд" – "Бернли" 0:0

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун, Хадерджонай (Смит, 46), Шиндлер, Муй, Хогг, Инс (Лолли, 55), ван Ла Парра, Депуатр, Кванер (Уильямс, 82).

"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Воукс, 73), Гудмундссон, Арфилд, Барнс (Уэллс, 81).

Предупреждения: Йоргенсен (12), Ми (76).

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