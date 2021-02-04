"Эвертон" в гостях смог обыграть "Лидс"
В рамках 22 тура АПЛ состоялся матч между "Лидсом" и "Эвертоном". Встреча прошла в обоюдоострой борьбе и завершилась победой гостей 2:1. "Ириски" на данный момент занимают 6 место в турнирной таблице, набирая 36 очков в 20 матчах. У хозяев после 21 игры 29 баллов и 11 строка в таблице.
"Лидс" - "Эвертон" 1:2 (0:2)
Голы: Сигурдссон, 9 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 41 - 0:2, Рафинья, 48 - 1:2
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья, Бэмфорд.
"Эвертон": Ольсен, Мина, Годфри, Холгейт, Динь, Дукуре, Сигурдссон (Дэвис, 89), Андре Гомеш, Ивоби (Кинг, 87), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18