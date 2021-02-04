"Эвертон" в гостях смог обыграть "Лидс"

Теги лидс юнайтедэвертон

"Эвертон" в гостях смог обыграть "Лидс"В рамках 22 тура АПЛ состоялся матч между "Лидсом" и "Эвертоном". Встреча прошла в обоюдоострой борьбе и завершилась победой гостей 2:1. "Ириски" на данный момент занимают 6 место в турнирной таблице, набирая 36 очков в 20 матчах. У хозяев после 21 игры 29 баллов и 11 строка в таблице.

"Лидс" - "Эвертон" 1:2 (0:2)

Голы: Сигурдссон, 9 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 41 - 0:2, Рафинья, 48 - 1:2

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья, Бэмфорд.

"Эвертон": Ольсен, Мина, Годфри, Холгейт, Динь, Дукуре, Сигурдссон (Дэвис, 89), Андре Гомеш, Ивоби (Кинг, 87), Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).

Читайте также: "Эвертон" объявил о переходе форварда сборной Норвегии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов