"Эвертон" в гостях смог обыграть "Лидс"

В рамках 22 тура АПЛ состоялся матч между "Лидсом" и "Эвертоном". Встреча прошла в обоюдоострой борьбе и завершилась победой гостей 2:1. "Ириски" на данный момент занимают 6 место в турнирной таблице, набирая 36 очков в 20 матчах. У хозяев после 21 игры 29 баллов и 11 строка в таблице.

"Лидс" - "Эвертон" 1:2 (0:2)

Голы: Сигурдссон, 9 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 41 - 0:2, Рафинья, 48 - 1:2

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья, Бэмфорд.