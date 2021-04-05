"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"

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В Ливерпуле подошел к концу матч в рамках 30-го тура Английской Премьер Лиги. "Эвертон" принимал в гостях "Кристал Пэлас". Встреча завершилась ничьей 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала в начале второго тайма свой момент реализовал Хамес Родригес, а незадолго до финального свистка Миши Батшуайи спас гостей от поражения. Ничья стала отличным результатом для соперников "ирисок", с которыми команда Анчелотти борется за место в еврокубках.

Хозяева остались на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков после 29 матчей. У лондонского клуба 38 баллов и 12 место.

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (0:0)

Голы: Хамес Родригес, 56 - 1:0, Батшуайи, 86 - 1:1

"Эвертон": Ольсен, Холгейт, Кин, Коулмэн (Годфри, 76), Мина, Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис, Динь, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Куяте, Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).