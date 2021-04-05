"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"
Фото: Твиттер @premierleague
В Ливерпуле подошел к концу матч в рамках 30-го тура Английской Премьер Лиги. "Эвертон" принимал в гостях "Кристал Пэлас". Встреча завершилась ничьей 1:1. Оба гола были забиты после перерыва. Сначала в начале второго тайма свой момент реализовал Хамес Родригес, а незадолго до финального свистка Миши Батшуайи спас гостей от поражения. Ничья стала отличным результатом для соперников "ирисок", с которыми команда Анчелотти борется за место в еврокубках.
Хозяева остались на 8 строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 47 очков после 29 матчей. У лондонского клуба 38 баллов и 12 место.
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (0:0)
Голы: Хамес Родригес, 56 - 1:0, Батшуайи, 86 - 1:1
"Эвертон": Ольсен, Холгейт, Кин, Коулмэн (Годфри, 76), Мина, Хамес (Гбамен, 79), Андре Гомеш (Сигурдссон, 31), Дэвис, Динь, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Кристал Пэлас": Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд (Шлупп, 68), Миливоевич, Куяте, Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 77), Айю (Батшуайи, 84).
Читать также: ПСЖ хочет выкупить Моисе Кина у "Эвертона" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" в концовке упустил победу в матче с "Кристал Пэлас"
-
"Валенсия" провела акцию "Стоп, расизм!" после случая в матче с "Кадисом"
-
Ибрагим Цаллагов может вернуться в "Крылья Советов"
-
"Кайрат" Вагнера Лава может сняться с чемпионата
-
"Зенит" дома победил "Химки"
-
Гвардиола: "Каждый игрок "Боруссии" отдельно – это фантастика"
-
Орлов высказался об отставке Мусаева
-
Ибрагимович обвиняется в убийстве льва из Красной книги
-
Юный талант из "Боруссии" Дортмунд пропустит концовку сезона
-
Умер бывший капитан ЦСКА
-
Пирло грозит отставка в случае поражения от "Наполи"
-
Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал о своей травме
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к тренеру "Байера"
-
"Атлетико" нацелился на форварда "Фиорентины"
-
2
Форвард "Спартака" Соболев забивает быстрее Месси и Роналду в 2021 году
-
Аллегри может вернуться в "Ювентус"
-
"Сочи" надолго теряет Джанаева
-
Кокорин не сыграет с "Аталантой" Миранчука
-
Газизов оценил вероятность возвращения Гончаренко в "Уфу"
-
Манджукич покинет "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18