"Эвертон" ведёт переговоры с Гаттузо
Фото твиттер "Наполи"
"Эвертон" рассматривает вариант с приглашением итальянца Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.
По информации журналиста Николо Скиры, "ириски" уже связывались с агентом 44-летнего специалиста Жорже Мендешем.
Напомним, что "Эвертон" ищет замену Рафаэлю Бенитесу, которого клуб уволил в воскресенье.
Гаттузо остаётся без работы с июня, когда он покинул "Фиорентину" через три недели после назначения.
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