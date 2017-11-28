"Эвертон" ведет переговоры с наставником "Шахтера"
Руководство "Эвертона" провело переговоры с агентом наставника донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсеки.
Источник сообщает, что пока об итогах переговоров ничего неизвестно, однако главным претендентом на пост наставника остаётся Сэм Эллардайс.
Напомним, что 23 октября "Эвертон" объявил об уходе Рональда Кумана.
Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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|М
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|2
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|13
|29
|3
|Челси
|13
|26
|4
|Арсенал Лондон
|13
|25
|5
|Тоттенхэм
|13
|24
|6
|Ливерпуль
|13
|23
|7
|Бернли
|13
|22
|8
|Уотфорд
|13
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|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|16
|10
|Саутгемптон
|13
|16
|11
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|12
|Лестер Сити
|13
|14
|13
|Борнмут
|13
|14
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Эвертон
|13
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|13
|11
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
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|20
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