"Эвертон" ведет переговоры с наставником "Шахтера"

Руководство "Эвертона" провело переговоры с агентом наставника донецкого "Шахтёра" Паулу Фонсеки.

Источник сообщает, что пока об итогах переговоров ничего неизвестно, однако главным претендентом на пост наставника остаётся Сэм Эллардайс.

Напомним, что 23 октября "Эвертон" объявил об уходе Рональда Кумана.

Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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