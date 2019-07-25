"Эвертон" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Кина

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"Эвертон" ведет переговоры с "Ювентусом" по трансферу Кина

"Эвертон" пытается приобрести форварда "Ювентуса" Мойсе Кина.

Как сообщает журналист Николо Скира, "ириски" готовы заплатить за 19-летнего игрока 35 миллионов евро. Однако "старая синьора" требует 40 миллионов евро и хочет иметь возможность обратного выкупа.

Напомним, что интерес к молодому итальянцу также проявляли "Арсенал" и "Барселона".

В прошлом сезоне Кин сыграл 17 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.

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