"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Головина

Фото инстаграм Александра Головина

"Эвертон" возобновил интерес к полузащитнику "Монако" Александру Головину, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, "ириски" выбирают между россиянином и хавбеком "Ньюкасла" Шоном Лонгстаффом.

Рыночная стоимость Головина оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за "Монако" 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Стал известен результат повторного теста Головина на коронавирус. | http://soccernews.ru