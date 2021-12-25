"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Головина

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"Эвертон" вернулся к варианту с приобретением Головина

Фото инстаграм Александра Головина

"Эвертон" возобновил интерес к полузащитнику "Монако" Александру Головину, сообщает The Athletic. 

По сведениям издания, "ириски" выбирают между россиянином и хавбеком "Ньюкасла" Шоном Лонгстаффом.

Рыночная стоимость Головина оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за "Монако" 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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