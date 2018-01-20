"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1, "Лестер" - "Уотфорд" - 2:0 (обзоры)
Представляем вашему вниманию обзоры матчей 24-го тура АПЛ.
"Эвертон" - "Вест Бромвич"
"Лестер" - "Уотфорд"
Читайте также: "Лестер" одержал победу над "Уотфордом" и другие результаты 24-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
И снова в ожидании победы: "Реал" принимает "Депортиво" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Милано-римская дуэль: в бескомпромиссном матче "Интер" схлестнется с "Ромой"
-
С замахом на интригу: "Лион" в родных стенах постарается остановить победное шествие ПСЖ
-
"Музыкантов" приглашали? "Бавария" примет удобный "Вердер"
-
Будничная победа с элементами интриги: "Манчестер Сити" обыгрывает "Ньюкасл"
Лента новостей
-
Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию
-
Мунир поучаствовал в пяти голах "Алавеса" в последних семи матчах
-
ПСЖ договорился с Лассана Диарра
-
"Наполи" продлит контракт с Жоржиньо
-
"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева
-
Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Уотфорд"
-
Мариу отказался уходить из "Интера" в аренду
-
Хайнкес: "Разве Погба играет на 105 миллионов?"
-
Слимани может перейти в "Челси"
-
Дортмундская "Боруссия" не отпустит Обамеянга меньше, чем за 70 миллионов евро
-
Бензема включен в заявку "Реала" на матч с "Депортиво"
-
"Спартак" хочет купить бека "Рубина"
-
Марку Силва отправлен в отставку с поста наставника "Уотфорда"
-
Вальверде прокомментировал слухи о Гризманне
-
Модрич порекомендовал "Реалу" подписать хавбека "Наполи"
-
На Промеса и Каррильо "Саутгемптон" планирует потратить 55 миллионов евро
-
Летом за Кавани будут готовы побороться два европейских топ-клуба
-
Зидан: "Моя позиция с руководством совпадает - зимой "Реал" не будет подписывать новых игроков"
-
ПСЖ будет готов побороться за Роналду
-
"Рубин" не смог согласовать переход хавбека "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|23
|21
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|23
|17