"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1, "Лестер" - "Уотфорд" - 2:0 (обзоры)

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"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 1:1, "Лестер" - "Уотфорд" - 2:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей 24-го тура АПЛ.

"Эвертон" - "Вест Бромвич"

"Лестер" - "Уотфорд"

Читайте также: "Лестер" одержал победу над "Уотфордом" и другие результаты 24-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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