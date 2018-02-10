"Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" побеждают в 27-м туре АПЛ
В рамках 27-го тура АПЛ состоялись ещё четыре матча. "Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" синхронно одержали домашние победы, обыграв "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Бернли" соответственно, а "Сток Сити" и "Брайтон" сильнейшего не выявили.
"Эвертон" – "Кристал Пэлас" - 3:1
Голы: Сигурдссон, 46 - 1:0, Ньяссе, 51 - 2:0, Дэвис, 75 - 3:0, Миливоевич, 83 (пенальти) - 3:1.
"Эвертон": Пикфорд, Мангаля (Уильямс, 45), Мартина, Коулмэн (Кенни, 46), Кин, Гуйе (Шнайдерлин, 80), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт, Руни, Ньяссе.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Фосу-Менса, Миливоевич, Кабай, Макартур, Серлот, Бентеке.
"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 2:0
Голы: Эрнандес, 38 - 1:0, Арнаутович, 78 - 2:0.
"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Куяте, Нобл, Жоау Мариу (Байрэм, 77), Антонио, Арнаутович (Райс, 84), Эрнандес (Хьюджилл, 88).
"Уотфорд": Карнезис, Холебас, Предль, Мариаппа, Зегелар (Перейра, 56), Деулофеу (Лукебакио, 75), Капу, Ришарлисон (Грэй, 82), Дукуре, Янмат, Дини.
"Суонси" – "Бернли" - 1:0
Гол: Ки Сон Ен, 81 - 1:0.
"Суонси": Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон (Айю, 59), ван дер Хорн, Кэрролл, Дайер (Абрахам, 74), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю (Кинг, 90).
"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон (Нкуду, 85), Корк, Хендрик, Леннон (Арфилд, 74), Воукс (Уэллс, 81), Барнс.
"Сток Сити" – "Брайтон" - 1:1
Голы: Искьердо, 32 - 0:1, Шакири, 68 - 1:1.
"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Зума, Аллен, Флетчер (Берахино, 46), Ндиайе (Адам, 79), Шакири, Диуф, Шупо-Мотинг (Хесе, 62).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Кайяль, 79), Марч (Кнокерт, 86), Искьердо, Мюррей (Ульоа, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|26
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|14
|Кристал Пэлас
|27
|27
|15
|Суонси Сити
|27
|27
|16
|Саутгемптон
|26
|26
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|18
|Сток Сити
|27
|25
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20