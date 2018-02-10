"Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" побеждают в 27-м туре АПЛ

Теги эвертонвест хэм юнайтедсуонси сити

"Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" побеждают в 27-м туре АПЛ

В рамках 27-го тура АПЛ состоялись ещё четыре матча. "Эвертон", "Вест Хэм" и "Суонси" синхронно одержали домашние победы, обыграв "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Бернли" соответственно, а "Сток Сити" и "Брайтон" сильнейшего не выявили.

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" - 3:1

Голы: Сигурдссон, 46 - 1:0, Ньяссе, 51 - 2:0, Дэвис, 75 - 3:0, Миливоевич, 83 (пенальти) - 3:1.

"Эвертон": Пикфорд, Мангаля (Уильямс, 45), Мартина, Коулмэн (Кенни, 46), Кин, Гуйе (Шнайдерлин, 80), Дэвис, Сигурдссон, Уолкотт, Руни, Ньяссе.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Фосу-Менса, Миливоевич, Кабай, Макартур, Серлот, Бентеке.


"Вест Хэм" – "Уотфорд" - 2:0

Голы: Эрнандес, 38 - 1:0, Арнаутович, 78 - 2:0.

"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Куяте, Нобл, Жоау Мариу (Байрэм, 77), Антонио, Арнаутович (Райс, 84), Эрнандес (Хьюджилл, 88).

"Уотфорд": Карнезис, Холебас, Предль, Мариаппа, Зегелар (Перейра, 56), Деулофеу (Лукебакио, 75), Капу, Ришарлисон (Грэй, 82), Дукуре, Янмат, Дини.
 

"Суонси" – "Бернли" - 1:0

Гол: Ки Сон Ен, 81 - 1:0.

"Суонси": Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон (Айю, 59), ван дер Хорн, Кэрролл, Дайер (Абрахам, 74), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю (Кинг, 90).

"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Лоутон, Ми, Гудмундссон (Нкуду, 85), Корк, Хендрик, Леннон (Арфилд, 74), Воукс (Уэллс, 81), Барнс.
 

"Сток Сити" – "Брайтон" - 1:1

Голы: Искьердо, 32 - 0:1, Шакири, 68 - 1:1.

"Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Зума, Аллен, Флетчер (Берахино, 46), Ндиайе (Адам, 79), Шакири, Диуф, Шупо-Мотинг (Хесе, 62).

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Кайяль, 79), Марч (Кнокерт, 86), Искьердо, Мюррей (Ульоа, 71).

Не пропустите: Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов