"Эвертон" включился в борьбу за Азмуна

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"Эвертон" включился в борьбу за Азмуна

Фото сайт РПЛ

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии, а не во Франции.

По информации 90min, "Эвертон" намерен перехватить 26-летнего футболиста у "Лиона".

Сообщается о планах "ирисок" сделать серьёзное предложение иранцу, который летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Азмун забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах за "Зенит".

Не пропустите: Азмун высказался об уровне РПЛ. | http://soccernews.ru
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