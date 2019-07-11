"Эвертон" включился в борьбу за Пепе

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"Эвертон" включился в борьбу за Пепе

"Эвертон" стал очередным претендентом на вингера "Лилля" Николя Пепе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" готовы заплатить за 24-летнего футболиста более 65 миллионов евро. Эта сделка может стать рекордной для мерсисайдского клуба.

Звёздным ивуарийцем интересуются многие европейские гранды. В последнее время СМИ активно сватают его в "Ливерпуль" и ПСЖ.

В минувшем сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Эвертон" нацелился на хавбека "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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