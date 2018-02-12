"Эвертон" возобновил интерес к Фонсеке

Руководство "Эвертона" по окончании сезона может уволить главного тренера команды Сэма Эллардайса, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в случае такого сценария боссы "ирисок" намерены переманить наставника "Шахтёра" Паулу Фонсеку, в услугах которого мерсисайдский клуб был заинтересован ранее.

Стоит отметить, что контракт португальского специалиста с "горняками" истекает летом 2018 года.

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