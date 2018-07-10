"Эвертон" возобновил интерес к Промесу

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"Эвертон" возобновил интерес к Промесу

"Эвертон" возобновил интерес к полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, на подписании 26-летнего голландца лично настаивает новый главный тренер "ирисок" Марку Силва.

Сумма возможного трансфера оценивается в 34 миллиона евро.

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