"Эвертон" впервые за последние 82 года выиграл 5 матчей на старте сезона

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"Эвертон" впервые за последние 82 года выиграл 5 матчей на старте сезона

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" (2:1), одержав пятую победу подряд во всех турнирах. "Ириски" выиграли три матча в Премьер-лиге и два - в Кубке лиги.

Данная беспроигрышная серия является для ливерпульского клуба лучшей с 1938 года. Тогда "Эвертон" выиграл шесть матчей подряд на старте сезона.

В 4-м туре английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле сыграет с "Брайтоном" (3 октября).

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