"Эвертон" вступает в борьбу за Алексиса Санчеса

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"Эвертон" вступает в борьбу за Алексиса Санчеса

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "ириски" готовы заплатить за футболиста 34 миллиона евро, именно столько "Арсенал" планирует выручить с трансфера чилийца.

Напомним, что ранее "Эвертон" отправил в отставку наставника Рональда Кумана.

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если произойдет чудо то он перейдет туда

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хорошая шутечка

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