"Эвертон" вступил в борьбу за форварда "Челси"

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"Эвертон" вступил в борьбу за форварда "Челси"

"Эвертон" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Челси" Миши Батшуайи, сообщает Mirror.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент он находится в "Валенсии" на правах аренды, но испанский клуб уже объявил о расставании с ним. "Эвертон" готов заплатить за бельгийца 14 миллионов евро.

Также форвард входит в сферу интересов "Марселя", "Кристал Пэлас" и "Фулхэма".

"Валенсия" арендовала 25-летнего Батшуайи у "Челси" летом 2018 года за 3,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 23 матча во всех турнирах и забил три гола.

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