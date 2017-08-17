"Эвертон" вступил в борьбу за Калинича

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"Эвертон" вступил в борьбу за Калинича

"Эвертон" намерен побороться за нападающего "Фиорентины" Николу Калинича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "ириски" перебили предложение "Милана" по 29-летнему хорвату. В то время как "россонери" готовы заплатить за футболиста 25 миллионов евро, английский клуб предлагает 29 миллионов.

В связи с этим, "Фиорентина" всерьёз рассматривает вариант продажи Калинича "Эвертону", однако сам игрок хочет перейти в "Милан". | http://soccernews.ru

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