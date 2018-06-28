"Эвертон" вступил в борьбу за одно из открытий ЧМ-2018

"Эвертон" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Айнтрахта" Анте Ребичу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Впрочем, стоимость игрока может вырасти из-за его успешного выступления на Чемпионате Мира-2018. Также хавбеком интересуется "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 24-летний Ребич провел 25 матчей за "Анйнтрахт", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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