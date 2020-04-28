"Эвертон" выбирает между тремя звёздными полузащитниками

"Эвертон" собирается во время летнего трансферного окна усилить состав атакующим полузащитником топ-уровня.

Сообщается, что на сегодняшний день в шорт-лист "ирисок" входят Хамес Родригес ("Реал"), Филиппе Коутиньо ("Барселона") и Ирвинг Лосано ("Наполи").

Пока приоритетом для "Эвертона" является колумбиец, чей контракт со "сливочными" истекает в 2021 году. Ему клуб готов предложить соглашение до 2024 года.

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