"Эвертон" выиграл борьбу за Оньекуру

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"Эвертон" выиграл борьбу за Оньекуру

"Эвертон" близок к подписанию форварда "Эйпена" Генри Оньекуру, сообщает The Times.

По сведениям издания, "ириски" намерены купить 20-летнего нигерийца, после чего отдать его в годичную аренду "Андерлехту".

Стоит отметить, что в борьбе за Оньекуру "Эвертон" обошёл "Арсенал", "Вест Хэм", "Шальке" и ЦСКА.

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