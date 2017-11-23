"Эвертон" выиграл всего один из семи матчей против итальянских клубов

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"Эвертон" выиграл всего один из семи матчей против итальянских клубов

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Эвертон" сыграет с "Аталантой".

Стоит отметить, что "ириски" выиграли всего один из семи матчей против итальянских клубов. Это произошло в 2008 году. Тогда англичане победили "Фиорентину" (2:0).

В остальных поединках "Эвертон" дважды сыграл вничью и четырежды потерпел поражение.

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