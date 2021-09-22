"Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу Чемпионшипа

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"Эвертон" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу Чемпионшипа

Фото: инстаграм "Куинз Парк Рейнджерс"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Эвертон" в серии пенальти проиграл "Куинз Парк Рейнджерс", который выступает в Чемпионшипе.

В составе ливерпульцев отличились Люка Динь и Эндрос Таунсенд, у соперника дубль сделал Чарли Остин.

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Эвертон" - 2:2 (2:1), по пенальти - 8:7
Голы: Остин, 18 - 1:0, Динь, 30 - 1:1, Остин, 34 - 2:1, Таунсенд, 47 - 2:2

КПР: Дьенг, Барбе, Дики, Данн, Маккаллум (Какэй, 66), Адома, Болл, Шаир (Дьюк-Маккенна, 76), Доззелл (Эймос, 63), Уиллок, Остин.

"Эвертон": Бегович, Холгейт, Динь (Кин, 80), Кенни, Годфри, Андре Гомеш (Дукуре, 58), Таунсенд, Ивоби, Дэвис, Гордон, Рондон (Грэй, 73).

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