"Эвертон" вышел из гонки за Уилфридом Заа

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"Эвертон" вышел из гонки за Уилфридом Заа

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа не перейдёт в "Эвертон", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "ириски" не делали улучшенное предложение по 26-летнему ивуарийцу, о чём ранее информировал Sky Sports.

Мерсисайдский клуб предпринял одну попытку заполучить футболиста, однако после отказа "орлов" сразу же вышел из гонки за игроком.

Таким образом, на Заа осталось всего два претендента - "Арсенал" и "Челси".

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