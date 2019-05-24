"Эвертон" является главным претендентом на игрока "Арсенала" Уэлбека

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек скорее всего покинет клуб этим летом. Его контракт с "канонироми" рассчитан до лета 2018 года.

По данным Evening Standard, футболист хочет продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось, что в Уэлбеке заинтересован "Вест Хэм", "Ньюкасл", "Кристал Пэлалс", "Вулверхэмптон" и "Эвертон", который является главным претендентом на игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний англичанин не участвовал в большей части сезона из-за травмы. Он забил пять голов и сделал 1 ассист в 14 матчах.

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