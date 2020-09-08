"Эвертон" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"
Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Валенсии" Макси Гомесу, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста до закрытия трансферного окна. Отступные в контракте игрока с "Валенсией" составляют 140 миллионов евро, но "летучие мыши" могут продать его дешевле, чтобы поправить финансовое положение.
Ранее сообщалось, что Гомесом интересуется "Барселона", которая рассматривает его в качестве возможной замены Луису Суаресу.
В минувшем сезоне 24-летний Гомес провел за "Валенсию" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Вест Хэм Юнайтед
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