"Эвертон" заинтересован в ван де Беке

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"Эвертон" заинтересован в ван де БекеФото: твиттер ван де Бека/Автор неизвестен

Спортивный директор "Эвертон" Марсель Брандс рассказал, что "ириски" заинтересованы в голландском хавбеке "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беке.

"Он был у нас на примете. Когда открылось летнее трансферное окно, мы сделали запрос в "Юнайтед", но затем осуществить трансфер было невозможно.

Перед закрытием окна мне позвонил агент игрока и сказал, что его можно арендовать. Но в последний момент все снова сорвалось.

Вы всегда зависите от того, хочет ли другой клуб сотрудничать. Сейчас начало октября, и до зимы могут быть травмы, тем более "Манчестер" играет на нескольких фронтах. Так что сейчас тяжело ответить насчет попыток совершить трансфер в январе.

Конечно, Донни не повезло, что он не может играть регулярно. Это очень хороший футболист, никаких сомнений в этом быть не может. Он хочет играть, хочет вернуться в сборную. Но в таких клубах давление очень серьезное, конкуренция высока. На выходных на скамейке оставались Роналду, Санчо и Погба", – заявил Брандс.

Напомним, что ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2020 году за 40 миллионов евро.

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Источник: "Холанд не ищет денег"

Источник: "Холанд не ищет денег"

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