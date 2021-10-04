"Эвертон" заинтересован в ван де Беке
Фото: твиттер ван де Бека/Автор неизвестен
Спортивный директор "Эвертон" Марсель Брандс рассказал, что "ириски" заинтересованы в голландском хавбеке "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Беке.
"Он был у нас на примете. Когда открылось летнее трансферное окно, мы сделали запрос в "Юнайтед", но затем осуществить трансфер было невозможно.
Перед закрытием окна мне позвонил агент игрока и сказал, что его можно арендовать. Но в последний момент все снова сорвалось.
Вы всегда зависите от того, хочет ли другой клуб сотрудничать. Сейчас начало октября, и до зимы могут быть травмы, тем более "Манчестер" играет на нескольких фронтах. Так что сейчас тяжело ответить насчет попыток совершить трансфер в январе.
Конечно, Донни не повезло, что он не может играть регулярно. Это очень хороший футболист, никаких сомнений в этом быть не может. Он хочет играть, хочет вернуться в сборную. Но в таких клубах давление очень серьезное, конкуренция высока. На выходных на скамейке оставались Роналду, Санчо и Погба", – заявил Брандс.
Напомним, что ван де Бек перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2020 году за 40 миллионов евро.
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