"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла
Шае Кэхилл заключил контракт с "Эвертоном", в составе которого на протяжении восьми лет выступал его отец Тим Кэхилл.
Кэхилл-младший будет заниматься в академии "ирисок". Условия его соглашения не разглашаются.
Тим Кэхилл защищал цвета "Эвертона" с 2004 по 2012 год, сыграл 276 матчей, забил 68 голов и сделал 29 ассистов.
В марте этого года легендарный австралиец объявил о завершении футбольной карьеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5