"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла

Шае Кэхилл заключил контракт с "Эвертоном", в составе которого на протяжении восьми лет выступал его отец Тим Кэхилл.

Кэхилл-младший будет заниматься в академии "ирисок". Условия его соглашения не разглашаются.

Тим Кэхилл защищал цвета "Эвертона" с 2004 по 2012 год, сыграл 276 матчей, забил 68 голов и сделал 29 ассистов.

В марте этого года легендарный австралиец объявил о завершении футбольной карьеры.

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