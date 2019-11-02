"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла

Теги тим кэхиллэвертон

"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла

Шае Кэхилл заключил контракт с "Эвертоном", в составе которого на протяжении восьми лет выступал его отец Тим Кэхилл.

Кэхилл-младший будет заниматься в академии "ирисок". Условия его соглашения не разглашаются.

Тим Кэхилл защищал цвета "Эвертона" с 2004 по 2012 год, сыграл 276 матчей, забил 68 голов и сделал 29 ассистов.

В марте этого года легендарный австралиец объявил о завершении футбольной карьеры.

Не пропустите: "Эвертон" интересуется полузащитником "Спартака" Кралом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!

"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов