"Эвертон" закрыл трансфер защитника "Барселоны"

"Эвертон" подпишет защитника каталонской "Барселоны" Люку Диня, информирует The Telegraph.

По сведениям источника, "ириски" уже согласовали трансфер 25-летнего бека с "сине-гранатовыми". Финансовая сторона сделки пока остается не известной, однако предположительно за француза клуб из Ливерпуля заплатит порядка 20-25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Эвертон" интересуется еще одним защитником "Барселоны". | soccernews.ru