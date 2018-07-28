"Эвертон" закрыл трансфер защитника "Барселоны"
"Эвертон" подпишет защитника каталонской "Барселоны" Люку Диня, информирует The Telegraph.
По сведениям источника, "ириски" уже согласовали трансфер 25-летнего бека с "сине-гранатовыми". Финансовая сторона сделки пока остается не известной, однако предположительно за француза клуб из Ливерпуля заплатит порядка 20-25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".
Напомним, "Эвертон" интересуется еще одним защитником "Барселоны". | soccernews.ru
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|38
|100
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|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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