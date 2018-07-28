"Эвертон" закрыл трансфер защитника "Барселоны"

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"Эвертон" закрыл трансфер защитника "Барселоны""Эвертон" подпишет защитника каталонской "Барселоны" Люку Диня, информирует The Telegraph.

По сведениям источника, "ириски" уже согласовали трансфер 25-летнего бека с "сине-гранатовыми". Финансовая сторона сделки пока остается не известной, однако предположительно за француза клуб из Ливерпуля заплатит порядка 20-25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Динь забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Барселону".

Напомним, "Эвертон" интересуется еще одним защитником "Барселоны". | soccernews.ru

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