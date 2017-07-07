"Эвертон" заплатит почти пять миллионов евро за 18-летнего хавбека

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"Эвертон" заплатит почти пять миллионов евро за 18-летнего хавбека

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Куинз Парк Рейнджерс" Джошу Боулеру, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб практически договорился о покупке футболиста за 4,8 миллионов евро.

18-летний Боулер выступает за КПР с 2017 года и провел за клуб 1 матч. 

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