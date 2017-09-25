"Эвертон" зимой попробует подписать Жиру

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"Эвертон" зимой попробует подписать Жиру

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает Mirror.

По сведениям издания, на трансфере настаивает коуч "ирисок" Рональд Куман. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что "Эвертон" оценивает Жиру в 45 миллионов евро.

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