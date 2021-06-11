Евгеньев прокомментировал своё вхождение в итоговую заявку сборной России на Евро-2020

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Евгеньев прокомментировал своё вхождение в итоговую заявку сборной России на Евро-2020

Фото инстаграм московского "Динамо"

Центральный защитник московского "Динамо" Роман Евгеньев высказался о том, что тренерский штаб сборной России вызвал его в национальную команду вместо Андрея Мостового, который заразился коронавирусом.

"Где тренеры скажут, там и буду играть. Но мне кажется, что кроме позиции центрального защитника, меня нигде не рассматривают. Вряд ли Станислав Саламович видит меня в атакующей линии. Но если это будет необходимо, то я готов выйти и помочь команде.

Наверное, позиция крайнего нападающего для меня будет проблематичной, здесь точно будет тяжело сыграть. В детстве же я начинал играть нападающим, а когда становился выше ростом, то начал смещаться ниже - сначала под нападающими, потом выходил в опорной зоне, и, в конце концов, оказался в центре обороны", - сказал Евгеньев.
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