Евгений Гинер хотел купить "Спартак"

Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи рассказал, что в своё время владельцем московского клуба мог стать действующий президент ЦСКА Евгений Гинер.

"В ЦСКА нет чехарды, как в других клубах, потому что руководители нормальные. Как я жалею, что не Гинер тогда купил "Спартак"! Хотя он очень хотел. Не получилось. Нет, Червиченко, конечно, тоже вовремя пришёл. Я тогда думал, что надолго, но потом понял, что он ставленник "ЛУКОЙЛа", - сказал Хаджи.

Гинер стал президентом ЦСКА в феврале 2001 года и с тех пор неизменно занимает указанную должность.

Что касается "Спартака", то с 2004 года клубом владеет бизнесмен Леонид Федун.

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