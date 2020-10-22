Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что бюджет московского клуба составляет порядка 5,5 миллиардов рублей.

"Сейчас бюджет ЦСКА вырос до 70 с чем-то миллионов евро. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба – пять-пять с половиной миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился", - приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, что в летне-осеннее трансферное окно ЦСКА потратил на новых футболистов 30 миллионов евро. Новичками московского клуба стали нападающий Чидера Эджуке (11,5 миллионов евро), форвард Адольфо Гайч (8,5), защитник Бруно Фукс (8), полузащитник Бактияр Зайнутдинов (2) и нападающий Гоча Гогричиани (свободный агент).

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