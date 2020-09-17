Евгений Харлачев назначен новым главным тренером омского "Иртыша"
Новым главным тренером омского "Иртыша" стал Евгений Харлачев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
На этом посту специалист сменил Владимира Арайса, который остался в системе клуба.
46-летний Харлачев ранее возглавлял "Локомотив-2", "Химки" и московский "Солярис". Также он входил в тренерский штаб "Ротора".
В нынешнем сезоне ФНЛ "Иртыш" с 1 баллом идет на последнем месте.
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