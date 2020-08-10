Евгений Кафельников отреагировал на возможное снятие "Спартака" с чемпионата России

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна о возможном снятии команды с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2).

"Я, естественно, поддерживаю решение Федуна сняться с чемпионата России, он же владелец клуба, пускай он принимает решение, но если он так поступит, то я, конечно, поддержу его. Он сказал на эмоциях? Ну и что? Мы все же понимаем, что любого рода дела на эмоциях делаются. Вот пускай и делает", — приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, что во встрече с "Сочи" спартаковцы вели с разницей в два мяча, но сочинский сумел отыграться благодаря двум голам с пенальти.

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