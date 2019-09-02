Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер"
"Шахтер" подписал контракт с хавбеком "Шальке 04" Евгением Коноплянкой. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"Это отличный футболист, которого знают многие болельщики Украины. С приходом такого профессионала наша команда станет еще сильнее", - написал Палкин.
⚒ Добро пожаловать в «Шахтер», @konoplyanka.official! ⚒ Евгений Коноплянка подписал 3-летний контракт с нашим клубом. ⠀ ⚒ Welcome to #Shakhtar, @konoplyanka.official! ⚒ Yevhen Konoplyanka signed a 3-year deal with our club. ⠀ ⚒ Ласкаво просимо до «Шахтаря», @konoplyanka.official! ⚒ Євген Коноплянка підписав 3-річний контракт з нашим клубом.
Контракт игрока рассчитан до 2022 года.
Ранее футболист выступал в "Днепре", "Севилье" и "Шальке".
А еще: Икарди вылетел в Париж для прохождения медобследования для ПСЖ| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рубин" объявил о переходе хавбека "Спартака"
-
"Краснодар" купил защитника "Рубина"
-
"Милан" объявил о переходе форварда сборной Хорватии
-
1
Рамос пожелал удачи Навасу в ПСЖ
-
"Фиорентина" объявила о переходе трансферной цели ЦСКА и "Реала"
-
"Рома" усилилась нападающим "Атлетико"
-
"Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Зенитом"
-
"Рома" объявила о переходе Мхитаряна
-
"Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно
-
"Сельта" арендовала Рафинью у "Барселоны"
-
"Реал" объявил о переходе голкипера ПСЖ
-
ФСИН даст положительную характеристику Кокорину и Мамаеву
-
Экс-тренер "Спартака" Гомес возглавил украинский клуб
-
Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер"
-
"Спартак" заявил Крала на сезон в чемпионате России
-
Педро официально стал игроком "Фиорентины"
-
Официально: Караваев стал игроком "Зенита"
-
Кейлор Навас перешел в ПСЖ
-
Игбоун поделился эмоциями от перехода в "Динамо"
-
Официально: Ригони перешел в "Сампдорию" на правах аренды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1