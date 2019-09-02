Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер"

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Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер"

"Шахтер" подписал контракт с хавбеком "Шальке 04" Евгением Коноплянкой. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Это отличный футболист, которого знают многие болельщики Украины. С приходом такого профессионала наша команда станет еще сильнее", - написал Палкин.

Контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Ранее футболист выступал в "Днепре", "Севилье" и "Шальке".

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