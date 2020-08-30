Евгений Ловчев прокомментировал судейство в матче "Спартак" - "Арсенал"

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и тульским "Арсеналом" (2:1).

В концовке первого тайма главный арбитр матча Алексей Матюнин удалил полузащитника туляков Даниила Лесового, который в нецензурной форме оскорбил бокового судью. Эпизод произошел при счете 1:1, а вскоре после этого "Спартак" забил победный гол.

"Вчера арбитр судил боязливо, трусливо и неквалифицировано. Лесовой виноват, что он начал что-то выяснять с судьей, но неправильно давать за такое желтую карточку. Любой нормальный человек, а не робот, так бы отреагировал на не назначенный угловой. Такое впечатление, что судья ждал этого момента", - приводит слова Ловчева Sport24.

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