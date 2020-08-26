Евгений Луценко не поможет сборной России в сентябрьских матчах Лиги наций
Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра. Повреждение форвард получил в матче 5-го тура чемпионата России с "Химками" (1:1).
"Сегодняшнее обследование, проведенное в Туле, подтвердило предположение мышечного повреждения задней поверхности левого бедра. На восстановление может понадобиться около месяца", - приводит слова врача "Арсенала" Александра Резепова "Спорт-Экспресс".
Таким образом, Луценко не поможет сборной России в сентябрьских матчах Лиги наций с командами Сербии и Венгрии.
Стоит отметить, что 33-летний Луценко впервые в карьере получил вызов в национальную команду.
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