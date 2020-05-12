Евгений Савин: "Крылья Советов" оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства

Теги крылья советовевгений фроловевгений савин

Евгений Савин: "Крылья Советов" оштрафовали Фролова на 1,4 млн рублей за критику правительства

Экс-игрок "Крыльев Советом", а на данный момент известный блогер Евгений Савин в своем инстаграме рассказал, что голкипера клуба Евгения Фролова оштрафовали за критику власти РФ.

"Вы Фролова наказали на 1.4 млн рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля), после того как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?" - написал Савин.

Напомним, вратарь критично высказался о российском правительстве за действия на фоне пандемии коронавируса, а речи президента Владимира Путина назвал "пустословными".

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