Евгений Савин про "Диктант победы": "Это политическая подстава"

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Евгений Савин про "Диктант победы": "Это политическая подстава"Фото: Твиттер @KrasavaVlog 
Бывший футболист, а теперь популярный блогер Евгений Савин прокомментировал свое участие в "Диктанте Победы" – патриотической акции "Единой России".

"Сейчас для меня самое главное – это мой клуб, но есть вещи которые важнее всего на свете – это моя совесть и репутация.

Вчера в перерыве наших просмотров меня позвали написать диктант в одну из школ Одинцово, и заход был абсолютно адекватным: дать пример молодым помнить историю.

Об акции "Единой России" мне не было сказано ни слова. Сегодня после всех новостей стало понятно, что это была классическая политическая подстава!

Я никогда не принимал учатия в акциях ЕР и других партий, не участвую и не буду участвовать! И я никому не позволю вовлекать себя в политику, тем более решать за меня, какие акции и кого мне поддерживать.

У меня и у моего клуба свой путь. После вчерашнего случая мы уходим из Одинцова – никакого сотрудничества после такого быть не может.

Прямо сейчас у меня 0 идей, на каком стадионе будет играть клуб, но я уверен, что за оставшееся время мы найдем подходящий вариант.

Лучше жить с чистой совестью и репутацией, чем прогнуться на красивом стадионе с видом на администрацию", – написал Савин.

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