Евгений Савин сообщил о возможном закрытии канала "КраСава"

Блогер Евгений Савин заявил, что в ближайшее время он может закрыть свой канал "КраСава" на YouTube.

"Хочу снимать разные выпуски. Но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу разные выпуски делать. Но где-то люди боятся говорить, где-то информации не хватает. Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я говно на вилы могу поднять.

И поэтому я вчера смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал "КраСава" скоро закроется. Я не хочу делать то, что вызывает механику. Знаешь там, не творчество, а выпуски ради выпусков", - сказал Савин в интервью каналу "ЧестнОК" в YouTube.

36-летний Савин ведет блог "КраСава" с 2018 года. В нем он приезжает в расположение разных клубов и общается с футболистами и тренерами. В быстность игроком Савин выступал за "Ротор", "Рязань-Агрокомплект", "Локомотив", "Томь", "Анжи", "Химки", "Амкар", "Крылья Советов", вновь "Томь", "Урал", тульский "Арсенал", "Луч-Энергию", "Тюмень" и дзержинский "Арсенал".

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