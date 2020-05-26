Евгению Гинеру исполнилось 60 лет

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Евгению Гинеру исполнилось 60 лет

Президенту московского ЦСКА ЦСКА Евгению Гинеру исполнилось 60 лет.

Бизнесмен стал владельцем ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз выиграл Кубок России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), семь раз становился обладателем Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также выиграл Кубок УЕФА (2005).

Несколько недель назад новым владельцем ЦСКА стала государственная компания ВЭБ.РФ. Гинер при этом остался президентом "армейского" клуба.

Не пропустите: 18 лет назад ЦСКА выиграл первый трофей под руководством Евгения Гинера. | http://soccernews.ru
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