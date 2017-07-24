Эволюция Неймара в видеоиграх PES и FIFA в одном ролике

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Эволюция Неймара в видеоиграх PES и FIFA в одном роликеРазработчики самых популярных компьютерных футбольных видеоигр Pro Evolution Soccer и FIFA продолжают трудиться над усовершенствованием своего творения. Предлагаем посмотреть, как изменялась внешность форварда каталонской "Барселоны" Неймара в этих играх в период с 2010-го по 2017-й годы:

Напомним, в ближайшее время Неймар объявит о принятом им решении. | soccernews.ru

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