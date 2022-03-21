Эвра анонсировал своё участие в боксёрском поединке
Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра решил попробовать себя в боксе.
40-летний экс-футболист сообщил, что примет участие в поединке с видеоблогером Адамом Салехом. Бой пройдёт 30 апреля в Лондоне.
"Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксёрском поединке, потому что я всегда с большим уважением относился к людям из бокса. Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию.
Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на то, как тренируются футболисты. Я очень хочу много работать, бросить себе вызов и выйти из своей зоны комфорта", - цитирует французского защитника GiveMeSport.
Напомним, что в течение футбольной карьеры Эвра выступал за "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм" и другие клубы.
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|Команда
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|О
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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