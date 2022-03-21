Эвра анонсировал своё участие в боксёрском поединке

Фото инстаграм Патриса Эвра

Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра решил попробовать себя в боксе.

40-летний экс-футболист сообщил, что примет участие в поединке с видеоблогером Адамом Салехом. Бой пройдёт 30 апреля в Лондоне.

"Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксёрском поединке, потому что я всегда с большим уважением относился к людям из бокса. Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию.

Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на то, как тренируются футболисты. Я очень хочу много работать, бросить себе вызов и выйти из своей зоны комфорта", - цитирует французского защитника GiveMeSport.

Напомним, что в течение футбольной карьеры Эвра выступал за "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель", "Вест Хэм" и другие клубы.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико. | http://soccernews.ru