Эвра дисквалифицирован до конца сезона



Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА определился с наказанием для защитника "Марселя" Патриса Эвра, который ударил фаната своей команды перед началом матча Лиги Европы с "Гимарайншем (0:1), сообщает ВВС.

По сведениям издания, футболист дисквалифицирован на все матчи под эгидой УЕФА до 30 июня 2018 года.

Кроме того 36-летний Эвра оштрафован на 10 тысяч евро.

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