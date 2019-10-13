Эвра может начать тренерскую карьеру

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра в скором времени может стать тренером. Об этом сообщают журналисты Gazzetta dello Sport.

В своим инстаграме 38-летний Эвра опубликовал снимок, на котором он смотрит матч вместе с Массимилиано Аллегри и Франко Бальдини.

"Приятно смотреть матч с вами! Люблю ваши советы и то, что мы одинаково видим футбол. Я знаю, нас всех ждет светлое будущее", - сказал Эвра.

В течение карьеры Эвра выступал за "Марсалу", "Монцу", "Ниццу", "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Марсель" и "Вест Хэм".

За сборную Франции левый фулбек провёл 81 матч, результативными действиями не отличался. В его активе 20 выигранных трофеев.

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